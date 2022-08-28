



Глава МИД Украины о ситуации на ЗАЭС: под угрозой - весь континент

Российские солдаты превратили Запорожскую АЭС в военную базу.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, россияне должны немедленно покинуть территорию ЗАЭС.

"На протяжении десятилетий ядерная безопасность остается главным приоритетом Украины, особенно учитывая наше трагическое прошлое. Российские захватчики превратили Запорожскую АЭС в военную базу, поставив под угрозу весь континент", - сказал он.