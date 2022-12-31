



Глава МИД Украины Кулеба: Путин встречат Новый год убийствами людей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал сегодняшний массированный ракетный обстрел мирных украинских городов.



По его словам, россияне целенаправленно нацелились на жилые районы.



"На этот раз массированный ракетный удар россии умышленно нацелен на жилые районы, даже не на нашу энергетическую инфраструктуру. Военный преступник Путин "встречает" Новый год убийствами людей", - подчеркнул он.



Кулеба в очередной раз призвал изгнать Россию из Совета Безопасности ООН. Он отметил, что РФ занимает это место незаконно.