Страны-члены НАТО достигли консенсуса в вопросе исключения плана действий по членству (ПДЧ) с пути Украины к вступлению в Альянс. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, назвав это решение долгожданным и таким, которое сокращает путь Украины в НАТО.



"После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса по исключению ПДЧ с пути Украины к членству. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО", - написал главный украинский дипломат в своем Twitter.



По словам Кулебы, это также самый лучший момент, чтобы внести ясность в отношении приглашения Украине стать членом Альянса.



Following intensive talks, NATO allies have reached consensus on removing MAP from Ukraine's path to membership. I welcome this long-awaited decision that shortens our path to NATO. It is also the best moment to offer clarity on the invitation to Ukraine to become member.