



Глава МИД Украины: Есть договоренность убрать ПДЧ с пути Украины в НАТО

Страны-члены НАТО достигли консенсуса в вопросе исключения плана действий по членству (ПДЧ) с пути Украины к вступлению в Альянс. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, назвав это решение долгожданным и таким, которое сокращает путь Украины в НАТО.



"После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса по исключению ПДЧ с пути Украины к членству. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО", - написал главный украинский дипломат в своем Twitter.



По словам Кулебы, это также самый лучший момент, чтобы внести ясность в отношении приглашения Украине стать членом Альянса.



Following intensive talks, NATO allies have reached consensus on removing MAP from Ukraine's path to membership. I welcome this long-awaited decision that shortens our path to NATO. It is also the best moment to offer clarity on the invitation to Ukraine to become member. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 10, 2023



Напомним, ПДЧ - это так называемый предварительный этап членства в НАТО. В это время страна-претендент должна выполнить индивидуальную программу подготовки к будущему членству.



Как сообщал

Mignews

, накануне министр иностранных дел Украины провел, как он утверждает,

продуктивный разговор

с госсекретарем США Энтони Блинкеном.



Напомним, саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля в Литве. На нем Украина хочет получить сигнал о поддержке вступления после войны, напоминает

РБК-Украина

. При этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов подтвердят, что Украина присоединится к Альянсу.



Кроме того, Украина хочет получить гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.



Politico сообщало, что группа западных союзников в НАТО проводит "бешеные, в последнюю минуту" переговоры о завершении подготовки декларации относительно гарантий безопасности для Украины перед саммитом. Между тем, Financial Times отмечает, что на саммите, вероятно, примут своеобразную многостороннюю декларацию по отдельным обязательствам стран по Украине.