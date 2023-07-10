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Глава МИД Украины: Есть договоренность убрать ПДЧ с пути Украины в НАТО
10.07.2023 13:09 Mignews

Глава МИД Украины: Есть договоренность убрать ПДЧ с пути Украины в НАТО

Страны-члены НАТО достигли консенсуса в вопросе исключения плана действий по членству (ПДЧ) с пути Украины к вступлению в Альянс. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, назвав это решение долгожданным и таким, которое сокращает путь Украины в НАТО.

"После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса по исключению ПДЧ с пути Украины к членству. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО", - написал главный украинский дипломат в своем Twitter.

По словам Кулебы, это также самый лучший момент, чтобы внести ясность в отношении приглашения Украине стать членом Альянса.
 


Напомним, ПДЧ - это так называемый предварительный этап членства в НАТО. В это время страна-претендент должна выполнить индивидуальную программу подготовки к будущему членству.

Как сообщал Mignews, накануне министр иностранных дел Украины провел, как он утверждает, продуктивный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Напомним, саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля в Литве. На нем Украина хочет получить сигнал о поддержке вступления после войны, напоминает РБК-Украина. При этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов подтвердят, что Украина присоединится к Альянсу.

Кроме того, Украина хочет получить гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

Politico сообщало, что группа западных союзников в НАТО проводит "бешеные, в последнюю минуту" переговоры о завершении подготовки декларации относительно гарантий безопасности для Украины перед саммитом. Между тем, Financial Times отмечает, что на саммите, вероятно, примут своеобразную многостороннюю декларацию по отдельным обязательствам стран по Украине.

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