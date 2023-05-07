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Глава МИД Турции: США предлагали Анкаре отправить свои С-400 в Украину
07.05.2023 13:52 Евгения Маркова

Глава МИД Турции: США предлагали Анкаре отправить свои С-400 в Украину

США предлагали Турции отправить ее системы ПВО С-400 в Украину, но Анкара отказалась, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью Habertürk.

"По С-400 было несколько предложений от США. Нам сказали: предоставьте нам контроль. Это предложение, затрагивающее нашу независимость. Где тогда наша независимость?" — сказал Чавушоглу.

По словам министра, Анкара не раз получала от американской администрации различные предложения по С-400, и если бы была покладистой, не имела бы нынешних проблем с Вашингтоном.

"Нам даже предлагали отправить их в Украину, мы отказались. Такие предложения были", — добавил Чавушоглу.

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