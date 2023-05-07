



Глава МИД Турции: США предлагали Анкаре отправить свои С-400 в Украину

США предлагали Турции отправить ее системы ПВО С-400 в Украину, но Анкара отказалась, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью Habertürk.



"По С-400 было несколько предложений от США. Нам сказали: предоставьте нам контроль. Это предложение, затрагивающее нашу независимость. Где тогда наша независимость?" — сказал Чавушоглу.



По словам министра, Анкара не раз получала от американской администрации различные предложения по С-400, и если бы была покладистой, не имела бы нынешних проблем с Вашингтоном.



"Нам даже предлагали отправить их в Украину, мы отказались. Такие предложения были", — добавил Чавушоглу.