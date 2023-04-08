



Глава МИД Турции подтвердил "солидарность с "Палестиной"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу подтвердил “неизменную солидарность Турции с Палестиной”. В телефонном разговоре Чавушоглу сказал министру иностранных дел Палестины Рияду аль-Малики, что Турция придает большое значение сохранению неприкосновенности и статуса мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме.



Чавушоглу также выразил готовность своей страны сделать все необходимое для снижения напряженности. Со своей стороны, Рияд аль-Малики выразил благодарность Турции за поддержку.

