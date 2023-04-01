



Глава МИД Сирии прибудет сегодня с политическим визитом в Каир

Министерство иностранных дел Сирии объявило в субботу утром, что Фитцель аль-Макдад, министр иностранных дел режима Асада, посетит сегодня с дипломатическим визитом Египет, где он встретится с министром иностранных дел Египта Самехом Шахри, который посетил Сирию в прошлом месяце.



Сирийско-египетская встреча проходит на фоне усилий двух стран по возобновлению связей, на фоне длительного разъединения между странами в последнее десятилетие, образовавшегося в результате гражданской войны в Сирии.

