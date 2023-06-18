



Глава МИД Саудовской Аравии запретил пресс-конференцию с фотографией Сулеймани

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан, находящийся в Тегеране с визитом, попросил изменить место проведения их совместной пресс-конференции в субботу, потому что в первоначально запланированном зале на стене висела фотография убитого иранского генерала Касема Сулеймани.



Сулеймани возглавлял “Аль-Кудс” КСИР, секретное подразделение, проводившему военные операции за пределами Ирана. Он был убит в 2020 году и считается национальной иконой среди сторонников иранской теократии.



Иранские СМИ, сообщили, что окружение принца Фейсала попросило иранцев найти другое помещение для пресс-брифинга, который он должен был провести с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир-Абдоллахианом. Иранцы согласились, и пресс-конференция прошла в другом помещении.



На брифинге принц Фейсал сказал: “Наши отношения основаны на четкой основе полного и взаимного уважения независимости, суверенитета и невмешательства во внутренние дела”.



Министр иностранных дел Ирана сообщил журналистам, что стороны обсудили пути укрепления сотрудничества в сферах безопасности, экономики, туризма и транспорта. Но Амир-Абдоллахиян подчеркнул мнение Ирана о том, что “региональная безопасность будет обеспечиваться только региональными игроками” без вмешательства извне.



Позже принц Фейсал встретился с президентом Ирана Эбрагимом Раиси, и они “обсудили двусторонние отношения и пути их укрепления и развития в различных областях”.



Это первый визит министра иностранных дел Саудовской Аравии в Иран с тех пор, как Саудовская Аравия разорвала отношения с Ираном в 2016 году после нападения на ее посольство в Тегеране и консульство в северо-западном городе Мешхед.



Иран вновь открыл свое посольство в Саудовской Аравии, открытие посольства Саудовской Аравии в Тегеране было отложено, поскольку здание все еще находится в плохом состоянии после того, как оно было повреждено во время протестов 2016 года. По сообщениям СМИ, пока работа не будет завершена, саудовские дипломаты будут работать в роскошном отеле в Тегеране.