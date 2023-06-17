Глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Тегеран
Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд прибыл в Тегеран.
По данным иранских СМИ, его официальный визит состоялся в субботу, 17 июня.
Поездка главы МИД Саудовской Аравии проходит в рамках налаживания связей между двумя странами.
Ожидается, что принц встретится с президентом Ирана Эбрагимом Раиси и с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.
Как известно, в марте обе страны договорились при посредничестве Китая положить конец дипломатическому расколу и восстановить отношения после многолетней вражды. Иран официально открыл свое посольство в Саудовской Аравии 7 июня.