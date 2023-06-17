Новости » Политика
Глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Тегеран
17.06.2023 16:11 Алина Груднева

Глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Тегеран

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд прибыл в Тегеран.

По данным иранских СМИ, его официальный визит состоялся в субботу, 17 июня.

Поездка главы МИД Саудовской Аравии проходит в рамках налаживания связей между двумя странами.

Ожидается, что принц встретится с президентом Ирана Эбрагимом Раиси и с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Как известно, в марте обе страны договорились при посредничестве Китая положить конец дипломатическому расколу и восстановить отношения после многолетней вражды. Иран официально открыл свое посольство в Саудовской Аравии 7 июня.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы