



Глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Тегеран

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд прибыл в Тегеран.



По данным иранских СМИ, его официальный визит состоялся в субботу, 17 июня.



Поездка главы МИД Саудовской Аравии проходит в рамках налаживания связей между двумя странами.



Ожидается, что принц встретится с президентом Ирана Эбрагимом Раиси и с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.



Как известно, в марте обе страны договорились при посредничестве Китая положить конец дипломатическому расколу и восстановить отношения после многолетней вражды. Иран официально открыл свое посольство в Саудовской Аравии 7 июня.

