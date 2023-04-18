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Глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Сирию впервые за 10 лет
18.04.2023 17:18 Алина Груднева

Глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Сирию впервые за 10 лет

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан посетил Сирию.

Визит высокопоставленного должностного лица в Дамаск состоялся впервые более чем за 10 лет.

По данным SANA, на прошлой неделе Эр-Рияд посетил его сирийский коллега Фейсал Микдад. Уточняется, что Фархана принял Башар Асад.

"Визит совершен в рамках стремления и заинтересованности Саудовской Аравии в достижении политического решения сирийского кризиса", - сказано в сообщении.

Помимо прочего, стороны обсудили стремление Сирии вернуться в состав Лиги арабских государств.
 

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