



Глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Сирию впервые за 10 лет

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан посетил Сирию.



Визит высокопоставленного должностного лица в Дамаск состоялся впервые более чем за 10 лет.



По данным SANA, на прошлой неделе Эр-Рияд посетил его сирийский коллега Фейсал Микдад. Уточняется, что Фархана принял Башар Асад.



"Визит совершен в рамках стремления и заинтересованности Саудовской Аравии в достижении политического решения сирийского кризиса", - сказано в сообщении.



Помимо прочего, стороны обсудили стремление Сирии вернуться в состав Лиги арабских государств.

