



Глава МИД Саудовской Аравии посетит Иран в субботу: возможно откроет посольство

Ожидается, что министр иностранных дел Саудовской Аравии посетит Тегеран в субботу, как сообщают иранские СМИ. Две ближневосточные страны стремятся закрепить свое недавнее сближение после семилетнего перерыва.



“Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан отправится в субботу, 17 июня, в Тегеран для встречи с официальными лицами Исламской Республики Иран”, — сообщает информационное агентство Tasnim.



Официальный представитель правительства Ирана Али Бахадори Джахроми добавил, что в ходе визита бин Фархана он “примет меры по открытию посольства” Саудовской Аравии в Тегеране.



Джахроми не назвал точную дату открытия посольства, которое было закрыто с 2016 года.



Ранее Tasnim со ссылкой на “неназванные источники” сообщал, что посольство Саудовской Аравии может быть открыто во время визита.

