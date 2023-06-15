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Глава МИД Саудовской Аравии посетит Иран в субботу: возможно откроет посольство
15.06.2023 16:56 Ирина Демьянова

Глава МИД Саудовской Аравии посетит Иран в субботу: возможно откроет посольство

Ожидается, что министр иностранных дел Саудовской Аравии посетит Тегеран в субботу, как сообщают иранские СМИ. Две ближневосточные страны стремятся закрепить свое недавнее сближение после семилетнего перерыва.

“Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан отправится в субботу, 17 июня, в Тегеран для встречи с официальными лицами Исламской Республики Иран”, — сообщает информационное агентство Tasnim.

Официальный представитель правительства Ирана Али Бахадори Джахроми добавил, что в ходе визита бин Фархана он “примет меры по открытию посольства” Саудовской Аравии в Тегеране.

Джахроми не назвал точную дату открытия посольства, которое было закрыто с 2016 года.

Ранее Tasnim со ссылкой на “неназванные источники” сообщал, что посольство Саудовской Аравии может быть открыто во время визита.
 

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