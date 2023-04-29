



Глава МИД - Санчесу: иностранные стороны не будут решать за нас

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн ответил премьер-министру Испании Педро Санчесу, который сегодня публично поддержал демонстрантов в Тель-Авиве, вышедших на акцию протеста против правовой реформы.



Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.



По словам главы внешнеполитического ведомства, у противников реформы "нет красных линий", в том числе в попытках нанести ущерб "международному статусу" страны.



"Никакая иностранная сторона не будет решать за общество в Израиле. Я уверен, что у Санчеса нет такого намерения. Как человек, поддерживающий реформу, я не сомневаюсь, что она лишь укрепит демократию и сбалансирует власть", - подчеркнул Коэн.





