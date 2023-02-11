



Глава МИД России после визитов в Африку: Западу не удалось изолировать Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в пятницу, что попытки Запада “изолировать” его страну полностью провалились, и Москва успешно налаживает более тесные отношения со странами Африки, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и других регионов.



“Сегодня мы можем утверждать, что планы Запада изолировать Россию, окружив нас санитарным кордоном, потерпели фиаско”, – сказал Лавров на мероприятии в своем министерстве после возвращения из длительного турне по Африке.



“Несмотря на антироссийскую вакханалию, организованную Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем, мы укрепляем добрососедские отношения в самом широком смысле этого понятия с международным большинством”, – сказал он.



Последняя поездка главного дипломата России привела его в Мали, Мавританию и Судан, а также в Ирак. Он также недавно посетил Южную Африку, Эсватини, Анголу и Эритрею.



Отношения России с западными странами, и без того ухудшавшиеся в течение многих лет, достигли нового минимума после окончания холодной войны после того, как почти год назад Россия вторглась в Украину в ходе так называемой “специальной военной операции”, которая, по ее словам, была необходима для укрепления собственной безопасности.



Теперь Москва заявляет, что НАТО фактически стала комбатантом в Украине, согласившись предоставить Киеву большую военную помощь, включая боевые танки, и обвиняет Соединенные Штаты в том, что они также угрожают глобальной стабильности в других частях мира.



В пятницу официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия будет внимательно следить за любым шагом Соединенных Штатов по развертыванию гиперзвукового оружия в Японии, заявив, что это “означает для нас качественное изменение ситуации в области безопасности в регионе”. Так она на ответила на сообщение японской газеты Sankei, в котором говорилось, что Вашингтон может развернуть в Японии гиперзвуковое оружие большой дальности и “Томагавки” на фоне усиления напряженности в отношениях с Китаем.