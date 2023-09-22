



Глава МИД Польши: Политика Украины вредна и оскорбительна, но мы верим в победу

Польша верит в победу Украины в войне с РФ. Однако политика Украины вредна и оскорбительна, и для того, чтобы восстановить доверие польской общественности к доброй воле украинской власти, нужна будет титаническая работа. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.



Дипломат подчеркнул, что сравнения Польши с Россией, которые появились в заявлениях украинских политиков, являются чрезвычайно оскорбительными для польского общества.



"Они (заявления – ред.) ведут к глубокому переписыванию польского сознания в отношении Украины и украинцев, не только коллективного, но прежде всего индивидуального", – написал Збигнев Рау в соцсети X (Twitter).



Глава польского МИД заметил, что "сегодня мы удивляемся, как поляки и русские могут упоминаться в одном ряду как наносящие вред украинцам" после того, как поляки в своих домах спонтанно принимали украинских беженцев и слушали истории их судьбы.



"На протяжении веков Польша и Украина были жертвами российского империализма, который пытался подчинить нас, то ли в 1939 году в Польше, то ли в 2022 году в Украине, с помощью изнасилований, грабежей, депортаций и казней. Помощь нашего правительства Украине и украинцам стала возможной благодаря пониманию, сочувствию и симпатии к Украине почти каждой польской семьи. Мы считаем нынешнюю политику Украины не только вредной, болезненной но, прежде всего, оскорбительной. Трудно предположить, что она скоро забудется. Именно поэтому она вредна для Украины. Мы все вместе можем многое от нее потерять", – цитирует главу МИД Польши "Европейская правда".



Тем не менее, Польша "верит в победу Украины" и "не будет стоять в стороне", заверил Рау.



"Но мы не позволим, чтобы отношения с Польшей были куплены во имя частных состояний и чужих интересов, враждебных Польше и Украине, – заявил польский министр. – Нужна будет титаническая работа, чтобы восстановить доверие польской общественности к доброй воле украинской власти".

