



Глава МИД - оппозиции: интересы страны - важнее политических соображений

Министр иностранных дел Эли Коэн от "Ликуд" обратился к оппозиции, которая призывает к протестам против правовой реформы.



Соответствующее заявление он сделал вечером, 25 января.



"Право на протест - это важно, но попытки нанести ущерб репутации страны путем распространения лжи и клеветы заслуживают всяческого осуждения", - сказал он.



Коэн призвал членов оппозиции поставить интересы государства выше политических соображений. Такое заявление он сделал после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич выступили относительно правовой реформы и ее влияния на экономику.

