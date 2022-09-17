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Глава МИД ОАЭ встретился с Нетаниягу
17.09.2022 13:43 Ольга Белозерова

Глава МИД ОАЭ встретился с Нетаниягу

Министр иностранных дел и международного сотрудничества шейх Абдулла бен Заид встретился с лидером израильской оппозиции и бывшим премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Как сообщает информационное агентство Wam, стороны обсудили, как расширилось сотрудничество после подписания Соглашений Авраама в 2020 году. 

Также они говорили о ситуации на Ближнем Востоке и усилиях по достижению мира и стабильности.

Абдулла бен Заид и Нетаниягу также обменялись мнениями о последних региональных и международных событиях.
 

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