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Глава МИД ОАЭ позвонил Лапиду: что обсуждали
28.09.2022 08:04 Ольга Белозерова

Глава МИД ОАЭ позвонил Лапиду: что обсуждали

Шейх Абдулла бен Заид Аль Нахайян, министр иностранных дел ОАЭ, позвонил премьер-министру Государства Израиль Яиру Лапиду.

Как сообщает сайт МИДа ОАЭ, шейх Аль Нахайян поблагодарил премьер-министра Лапида за теплый прием во время его недавнего визита в Израиль.

Кроме этого, арабский министр подчеркнул, что успех двух стран в построении плодотворных и прочных отношений является четким воплощением преимуществ мира для "нашего региона и нашей способности" работать вместе во имя процветания поколений. 

Шейх Абдулла бен Заид Аль Нахайян также высоко оценил заявление Лапида перед Генеральной Ассамблеей ООН по поводу решения о двух государствах.

Как сообщается, глава МИД ОАЭ поздравил израильского премьер-министра с Рош ха-Шана, " выразив стремление к росту и развитию отношений между двумя странами на всех уровнях на благо их народов". 
 

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