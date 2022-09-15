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Глава МИД ОАЭ: нужно найти решение палестинской проблемы
15.09.2022 22:02 Алина Груднева

Глава МИД ОАЭ: нужно найти решение палестинской проблемы

Министр иностранных дел ОАЭ шейх Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян призвал найти решение палестинского вопроса.

 
Соответствующее заявление он сделал во время официального визита в Израиль на фоне второй годовщины подписания Соглашений Авраама.
 
"Основой договоренностей была дипломатия и прямые переговоры. Мы должны найти решение палестинской проблемы, и мы будем продолжать прилагать все усилия, чтобы удовлетворить пожелания палестинцев. Мы должны работать вместе в рамках совместных международных усилий", - сказал он.

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