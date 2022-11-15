



Глава МИД Нидерландов из укрытия в Киеве: На это может быть только один ответ

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра 15 ноября прибыл в Киев с рабочим визитом и попал под воздушную тревогу. Он прокомментировал террористический обстрел, сидя в укрытии.



"На это может быть только один ответ. И это продолжать поддерживать Украину, продолжать доставлять оружие, продолжать работать над правосудием, продолжать работать над оказанием гуманитарной помощи. Во всяком случае, это лишь огромный мотиватор, чтобы оставаться бок о бок", - сказал он для CNN.



Напомним, что 15 ноября Россия осуществляет массированную ракетную атаку по Украине. В Воздушных силах ВСУ заявили, что оккупанты выпустили по Украине 100 ракет.



В столице сбили 4 вражеские ракеты, в то же время зафиксировано попадание в три жилых дома в Печерском районе Киева. Также известно о взрывах и попадания в объекты инфраструктуры во многих областях страны.



Из-за массированной ракетной атаки по распоряжению НЭК "Укрэнерго" энергетики начали экстренные отключения света почти по всей Украине. В офисе президента ситуацию назвали "критической".