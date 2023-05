Те, кто призывают к мирным переговорам, должны адресовать свои требования президенту РФ Владимиру Путину, а не Президенту Украины Владимиру Зеленскому. С таким призывом выступил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.



"Вы не просите "обе стороны" "обсудить мир" после вторжения. Вы просите захватчика уйти. Те, кто хочет мира, должны адресовать свои требования Путину, а не Зеленскому", – написал министр в своем микроблоге Twitter.



You don't ask "both sides" to "discuss peace" after an invasion. You tell the invader to leave. Those who want peace should be addressing their demands to Putin, not Zelenskyy.