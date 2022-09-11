



Глава МИД Литвы: никаких переговоров с РФ

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал не проводить переговоры с Россией.

Об этом он написал в Twitter.

"План геноцида, задуманный Путиным, желание стереть Украину с карты, провалился. Он не в состоянии вести переговоры. Война должна закончиться его безоговорочной капитуляцией", - сказал он.

Ландсбергис отметил, что необходимо провести ускоренную интеграцию Украины в НАТО и ЕС.

"Больше никаких жалоб. Никаких колебаний. Никаких больше переговоров с террористами. Те, кто сомневался в силе Украины, должны извиниться. Украина защищала нас всех, даже когда некоторые не верили, что смогут добиться успеха. Настало время выразить нашу глубокую благодарность. Позвольте мне быть откровенным. Сейчас уже не вызывает сомнений, что Украина могла выкинуть Россию еще несколько месяцев назад, если бы с первого дня была обеспечена необходимым оборудованием", - добавил он.