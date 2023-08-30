Новости » Политика
Глава МИД Кулеба встретился с президентом Франции Макроном: детали
30.08.2023 17:16 Раиса Вовк

Глава МИД Кулеба встретился с президентом Франции Макроном: детали

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время своего визита в страну 30 августа. 

Он отметил, что пообщался с Макроном после его контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Обсудили дальнейшую военную поддержку, расширение коалиции "формулы мира" и наш экспорт зерна в страны Африки и других регионов", - написал Кулеба.

Министр также поблагодарил Макрона за подтверждение дальнейшей поддержки Украины со стороны Франции.

Отметим, что Кулеба стал первым министром иностранных дел Украины, которого пригласили на встречу французских послов.

Кроме того, во время визита во Францию Кулеба поднимал тему открытия переговоров о членстве Украины в ЕС и предстоящем вступлении нашего государства в НАТО.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы