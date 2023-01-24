



Глава МИД королевства Эсватини очаровывает российского коллегу

Министр иностранных дел королевства Эсватини Тхули Дладла пригласила главу МИД РФ Сергея Лаврова совершить более длительную поездку по королевству, когда представится такая возможность.



"Жаль, что у вас так мало времени. Нам следовало бы показать вам кусочек нашего прекрасного королевства. Но, пожалуйста, примите приглашение от нашего министра туризма и от меня лично приехать и посмотреть все, что вы сейчас не успели увидеть", - сказала она на пресс-конференции по итогам встречи с Лавровым. "Если это получится сделать, вы влюбитесь в королевство Эсватини и поймете, что у вас есть дом вдали от вашего дома в нашей стране", - добавила она.



Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд. На юге, западе и севере граничит с ЮАР, а на востоке с Мозамбиком. Страна не имеет выхода к морю, располагаясь на плато, которое уступами снижается с запада на восток.

В столице королевства - Мбабане - министр провел переговоры с главой МИД Тхули Дладлой, и.о. министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини и премьер-министром страны Клеопас Дламини.