



Глава МИД Коэн: важная речь Байдена на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн высоко оценил выступление президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН.



"Важная речь президента Байдена на Генеральной Ассамблее ООН. Я приветствую усилия президента по содействию миру и нормализации на Ближнем Востоке, а также продвижению плана транспортной связи между странами Персидского залива и Европой через Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль", - сказал он.



По словам Коэна, эта беспрецедентная инициатива укрепит Ближний Восток и весь регион.



"Соединенные Штаты и Израиль - союзники, разделяющие общие ценности и мировоззрение, и мы продолжим укреплять наши отношения с США и сотрудничать во всех областях", - добавил министр.



Ранее Байден заявил, что нормализация важна для стабилизации Ближнего Востока.