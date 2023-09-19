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Глава МИД Коэн: важная речь Байдена на Генассамблее ООН
19.09.2023 19:04 Алина Груднева

Глава МИД Коэн: важная речь Байдена на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн высоко оценил выступление президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН.

"Важная речь президента Байдена на Генеральной Ассамблее ООН. Я приветствую усилия президента по содействию миру и нормализации на Ближнем Востоке, а также продвижению плана транспортной связи между странами Персидского залива и Европой через Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль", - сказал он.

По словам Коэна, эта беспрецедентная инициатива укрепит Ближний Восток и весь регион.

"Соединенные Штаты и Израиль - союзники, разделяющие общие ценности и мировоззрение, и мы продолжим укреплять наши отношения с США и сотрудничать во всех областях", - добавил министр.

Ранее Байден заявил, что нормализация важна для стабилизации Ближнего Востока.

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