



Глава МИД Китая и Лавров обсудили "украинский кризис"

В понедельник, 7 августа, глава МИД Китая Ван И обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым войну в Украине. Об этом заявило Министерство иностранных дел Китая.



"Стороны также обменялись мнениями относительно украинского кризиса (так в Китае называют войну в Украине - ред.) и других международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.



Ван И подчеркнул, что в отношении войны в Украине Китай будет занимать независимую и беспристрастную позицию, выражать объективное и рациональное мнение, активно продвигать "мирные переговоры" и искать политическое решение по любому международному многостороннему событию.



Лавров ответил китайскому дипломату, что "Россия полностью согласна с позиционным документом Китая по политическому урегулированию украинского кризиса и ценит и приветствует конструктивную роль Китая в этом отношении".



Стоит отметить, что Китай с начала полномасштабного вторжения занял якобы нейтральную позицию в отношении войны. Он не осудил, но и не поддержал Россию, но усилил совместную с ней торговлю.



При этом Китай обнародовал так называемый "мирный план" о войне в Украине, однако его раскритиковали в Украине, Европе и США.



Также Китай отправил в Украину своего специального представителя – Ли Хуэя. Он также посетил ЕС и Россию. После своего турне Ли Хуэй заявил, что Китай и Европа пришли к консенсусу по поводу "украинского кризиса".



Кроме того, после визита в ряд стран Ли Хуэй заявил, что ни Кремль, ни Киев "не закрывали двери для диалога", однако испытывают много трудностей, чтобы сесть за стол переговоров.