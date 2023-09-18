



Глава МИД Израиля вылетает в Нью-Йорк: что на повестке дня

В понедельник, 18 сентября, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн вылетит в Нью-Йорк.



По данным пресс-службы МИД, он планирует встретиться на полях Генассамблеи ООН с более чем 20 коллегами со всего мира.



В частности, встречи запланированы с министрами иностранных дел Египта, ОАЭ, Бахрейна, Турции, Греции, Сингапура и Азербайджана. На повестке дня будут обсуждения относительно иранской угрозы.



Также Коэн выступит на Саммите ООН по вопросам будущего и встретится с руководством крупнейших еврейских организаций Северной Америки.

