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Глава МИД Израиля вылетает в Нью-Йорк: что на повестке дня
18.09.2023 15:18 Алина Груднева

Глава МИД Израиля вылетает в Нью-Йорк: что на повестке дня

В понедельник, 18 сентября, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн вылетит в Нью-Йорк.

По данным пресс-службы МИД, он планирует встретиться на полях Генассамблеи ООН с более чем 20 коллегами со всего мира.

В частности, встречи запланированы с министрами иностранных дел Египта, ОАЭ, Бахрейна, Турции, Греции, Сингапура и Азербайджана. На повестке дня будут обсуждения относительно иранской угрозы.

Также Коэн выступит на Саммите ООН по вопросам будущего и встретится с руководством крупнейших еврейских организаций Северной Америки.
 

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