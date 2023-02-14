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Глава МИД Израиля встретился с турецким коллегой: детали | Фото: Посольство Израиля в Анкаре
14.02.2023 13:10 Алина Груднева

Глава МИД Израиля встретился с турецким коллегой: детали

Днем, 14 февраля, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

По данным израильского посольства в Анкаре, их встреча состоялась в ходе официального визита главы израильского внешнеполитического ведомства.

Коэн выразил соболезнования от имени всех граждан Еврейского Государства в связи с последствиями землетрясения. В ответ Чавушоглу поблагодарил Израиль за помощь в спасательной операции, поставки гуманитарных и медгрузов, а также развертывание полевого госпиталя.

Глава МИД Турции сообщил, что его страна заинтересована в укреплении связей с Еврейским Государством. Стороны в ходе встречи обсудили пути расширения политического и экономического сотрудничества.

Одной из главных тем была важность недопущения получения Ираном ядерного оружия. 

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