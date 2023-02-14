



Глава МИД Израиля встретился с турецким коллегой: детали

Днем, 14 февраля, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.



По данным израильского посольства в Анкаре, их встреча состоялась в ходе официального визита главы израильского внешнеполитического ведомства.



Коэн выразил соболезнования от имени всех граждан Еврейского Государства в связи с последствиями землетрясения. В ответ Чавушоглу поблагодарил Израиль за помощь в спасательной операции, поставки гуманитарных и медгрузов, а также развертывание полевого госпиталя.



Глава МИД Турции сообщил, что его страна заинтересована в укреплении связей с Еврейским Государством. Стороны в ходе встречи обсудили пути расширения политического и экономического сотрудничества.



Одной из главных тем была важность недопущения получения Ираном ядерного оружия.