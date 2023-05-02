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Глава МИД Израиля встретился с президентом Европарламента
02.05.2023 14:15 Алина Груднева

Глава МИД Израиля встретился с президентом Европарламента

Министр иностранных дел Эли Коэн встретился с президентом Европарламента Робертой Метсола.

Их встреча состоялась в Брюсселе.

Стороны обсудили важность объявления КСИР террористической организацией. Коэн сказал, что "иранский режим угрожает Ближнему Востоку и странам Запада".

"Европейские страны сегодня лучше, чем когда-либо, понимают иранскую опасность и сходятся во взглядах с Израилем в необходимости противостоять терроризму", - отметил глава израильского внешнеполитического ведомства.

 

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