



Глава МИД Израиля встретился с президентом Европарламента

Министр иностранных дел Эли Коэн встретился с президентом Европарламента Робертой Метсола.



Их встреча состоялась в Брюсселе.



Стороны обсудили важность объявления КСИР террористической организацией. Коэн сказал, что "иранский режим угрожает Ближнему Востоку и странам Запада".



"Европейские страны сегодня лучше, чем когда-либо, понимают иранскую опасность и сходятся во взглядах с Израилем в необходимости противостоять терроризму", - отметил глава израильского внешнеполитического ведомства.



