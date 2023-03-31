



Глава МИД Израиля встретился с коллегами из Кипра и Греции

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился со своими коллегами из Кипра и Греции.



Об этом он сообщил днем, 31 марта.



"Мы начали важную встречу министров иностранных дел Израиля, Кипра и Греции. Мы обсудим укрепление нашего регионального альянса, совместные усилия по борьбе с терроризмом в свете предотвращенного на этой неделе теракта Ирана против израильтян и евреев в Греции, а также сотрудничество в области энергетики", - отметил Коэн.



Напомним, ранее Коэн встретился с президентом Кипра Никосом Христодулидесом. Встреча была посвящена иранскому терроризму в свете предотвращения террористической атаки в Греции на этой неделе и предотвращения атаки на Кипре около года назад.

