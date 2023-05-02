



Глава МИД Израиля встретился с Боррелем и выдвинул условия

Министр иностранных дел Эли Коэн провел встречу с главой европейской дипломатии Жозепом Бореллем.



Их встреча состоялась в Брюсселе.



Стороны договорились проводить ежегодное заседание Совета ассоциации между министрами иностранных дел ЕС в Иерусалиме. Боррель выразил надежду на то, что заседание Совета ассоциации будет проведено "в этом году".



Уточняется, что 27 государств-членов ЕС все еще должны одобрить проведение Совета ассоциации.



Боррель также осудил недавние атаки против Израиля и подтвердил право Израиля на самооборону. Он подчеркнул призыв ЕС к Израилю прекратить "меры, которые могут усилить и без того высокий уровень напряженности и поставить под угрозу саму возможность будущего справедливого и устойчивого мира на основе решения о двух государствах".



Глава МИД ему напомнил о том, что Израиль "открывает новую страницу в своих отношениях с ЕС". Коэн потребовал, чтобы Боррель выступил с четким осуждением ПА, выплачивающей зарплату террористам и призвал к возобновлению санкций ЕС в отношении Ирана.

