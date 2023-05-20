



Глава МИД Израиля: Украину поддерживаем морально, но и с РФ не ссоримся

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прокомментировал войну в Украине, которую развязала Россия, а также отношение к этому вопросу со стороны Иерусалима.



Соответствующее заявление он сделал в интервью для издания The Jerusalem Post.



По словам Коэна, Израиль поддерживает Украину морально, но и с Россией на ссорится из-за внутренних интересов.



"Россия — игрок на Ближнем Востоке, и в России проживают сотни тысяч евреев, поэтому мы занимаем моральную позицию в поддержку Украины, оберегая при этом наши интересы в сфере безопасности и интересы Сохнут (Еврейского агентства, - ред.) в России",— подчеркнул глава МИД.



Коэн добавил, что Израиль выступает единым фронтом с западными государствами, которые поддерживают Украину.



"Мы единственная ближневосточная страна, которая отправила в Киев министра иностранных дел. Это что-то значит. Понятно, что мы поддерживаем позицию президента Украины Владимира Зеленского по мирному соглашению, суверенитету и территориальной целостности Украины", - отметил он.



Министр напомнил, что израильские и украинские солдаты в настоящее время вместе работают над развертыванием системы раннего предупреждения о ракетах. Уточняется также, что на встречах с европейскими лидерами Коэн сказал, что об Украине Израиль думает больше, чем о палестинцах или о правовой реформе, из-за которой в стране произошел раскол.