



Глава МИД Израиля: участие Ирана в войне в Украине - тревожный сигнал

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прокомментировал продолжающиеся поставки Ираном России беспилотников и ракет для войны в Украине.



Соответствующее заявление он сделал в ходе онлайн-конференции с коллегами из других стран.



"Участие Ирана в войне в Украине — это тревожный сигнал для демократий во всем мире", — сказал Коэн.



По словам дипломата, демократические страны должны выступить против Ирана. Он подчеркнул, что сотрудничество с Украиной имеет для Израиля стратегическое значение. Коэн пообещал, что Иерусалим продолжит оказывать гуманитарную помощь.



На онлайн-встрече присутствовали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, госсекретарь США Энтони Блинкен и главы внешнеполитических ведомств Франции, Чехии, Аргентины, Замбии, Либерии, Малави, Японии и Италии.

