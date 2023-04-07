



Глава МИД Израиля - Турции: ХАМАС стоит за эскалацией

Министр иностранных дел Эли Коэн провел переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.



По данным МИД, он дал понять, что Израиль решительно отреагирует на продолжение терроризма и насилия.



По словам Коэна, Еврейское Государство приложило много усилий для предотвращения эскалации и насилия.



"За эскалацией последних нескольких дней стоит ХАМАС, который несет ответственность за насилие", - сказал Коэн.



Он призвал турецкого коллегу передать четкий сигнал главарям ХАМАСа о том, что террористическая организация заплатит высокую цену за ракетные обстрелы из Ливана и Газы, а также за насилие в отношении израильтян.



