Новости » Политика
Глава МИД Израиля - Турции: ХАМАС стоит за эскалацией
07.04.2023 18:22 Алина Груднева

Глава МИД Израиля - Турции: ХАМАС стоит за эскалацией

Министр иностранных дел Эли Коэн провел переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

По данным МИД, он дал понять, что Израиль решительно отреагирует на продолжение терроризма и насилия.

По словам Коэна, Еврейское Государство приложило много усилий для предотвращения эскалации и насилия.

"За эскалацией последних нескольких дней стоит ХАМАС, который несет ответственность за насилие", - сказал Коэн.

Он призвал турецкого коллегу передать четкий сигнал главарям ХАМАСа о том, что террористическая организация заплатит высокую цену за ракетные обстрелы из Ливана и Газы, а также за насилие в отношении израильтян.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы