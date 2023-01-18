



Глава МИД Израиля шокирован катастрофой в Броварах

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сделал заявление в связи с катастрофой в Броварах.



Министр выразил шок в связи с "трагической катастрофой вертолета в Киеве", в которой погибли 18 человек, включая министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского и нескольких детей.



"Мои глубочайшие соболезнования семьям погибших и украинскому народу", - сказал Коэн. Вертолет, потерпевший крушение, летел с министром внутренних дел на фронт. Обстоятельства крушения пока не ясны.