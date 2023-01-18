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Глава МИД Израиля шокирован катастрофой в Броварах
18.01.2023 13:06 Аркадий Бочаровский

Глава МИД Израиля шокирован катастрофой в Броварах

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сделал заявление в связи с катастрофой в Броварах.

Министр  выразил шок в связи с "трагической катастрофой вертолета в Киеве", в которой погибли 18 человек, включая министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского и нескольких детей. 

"Мои глубочайшие соболезнования семьям погибших и украинскому народу", - сказал Коэн. Вертолет, потерпевший крушение, летел с министром внутренних дел на фронт. Обстоятельства крушения пока не ясны.

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