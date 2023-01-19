



Глава МИД Израиля - Салливану: усилить давление на Иран

Министр иностранных дел Эли Коэн встретился с советником Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном в Иерусалиме.



Стороны обсудили усилия по противодействию иранской ядерной программе.



Коэн отметил, что единственный способ изменить поведение Ирана — это применить массированное и всестороннее давление на Тегеран.



Глава израильского внешнеполитического ведомства также призвал Салливана привлечь европейские страны к усилению санкций против Ирана.

Он также поблагодарил советника Байдена за усилия США по расширению Соглашения Авраама.



"Я подчеркнул необходимость усиления давления США на Иран, что позволило бы добиться дальнейших региональных прорывов, включая расширение сотрудничества на основе "Соглашений Авраама". Сотрудничество между Израилем и США необходимо для устранения иранской угрозы Израилю, Ближнему Востоку и всему миру", - подвел итоги встречи Коэн.



