



Глава МИД Израиля раскрыл детали встречи с президентом Азербайджана

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился 19 апреля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.



Их встреча состоялась в Президентском дворце в Баку.



По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства Израиля, стороны обсудили вопросы укрепления политического союза и союза в сфере безопасности, а также региональную безопасность и борьбу с терроризмом.



Кроме того, они поговорили о развитии экономических и туристических связей между двумя странами.



Коэн поблагодарил Алиева за его решение открыть посольство в Израиле. По его словам, работа дипломатической миссии позволит укрепить связи между двумя народами и экономиками.



"Израиль и Азербайджан укрепляют свой политический союз и союз в сфере безопасности. Я встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Мы обсудили стратегические региональные вызовы, главными из которых являются региональная безопасность и борьба с терроризмом. Я поздравил президента с его решением открыть посольство в Израиле - первое посольство шиитской мусульманской страны на нашей земле. Открытие посольства еще больше укрепит наши связи в сферах безопасности, внешней политики и экономики", - сказал Коэн.



Коэн находится с визитом в Азербайджане уже второй день подряд. Накануне он встретился с министром экономики Микаилом Джаббаровым, обсудив укрепление сотрудничества в этой сфере.

