



Глава МИД Израиля призвал США выполнить требование Эр-Рияда

США должны выполнить требование Саудовской Аравии, предоставив стране защиту от агрессии Ирана в рамках соглашения о нормализации отношений с Израилем.



С таким призывом выступил министр иностранных дел Эли Коэн, предоставив комментарий The Wall Street Journal.



Соответствующее заявление он сделал на фоне работы Вашингтона над достижением соглашения с Саудовской Аравией. Эр-Рияд выдвинул ряд требований для нормализации отношений с Израилем, среди которых есть оборонных пакт с США для защиты от иранской угрозы.



Коэн сравнил ядерную угрозу со стороны Ирана для других стран региона с Северной Кореей.



"Южная Корея, несмотря на то, что живет в тени соседа, обладающего ядерным оружием, и имеет средства для разработки собственного оружия, воздерживается от такого шага. Приверженность США обороне действует как сдерживающий фактор для Южной Кореи против агрессии с севера", - отметил он.



По словам Коэна, аналогичное обязательство США может взять на себя для успокоения стран Ближнего Востока, таких как Саудовская Аравия.

