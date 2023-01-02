



Глава МИД Израиля примет участие в саммите по соглашениям Авраама в Марокко

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил в понедельник, что в марте планирует принять участие в саммите с коллегами из арабских стран, которые сблизились с Израилем после дипломатической кампании, инициированной США в 2020 году.



Согласно заявлению МИД, Коэн, вступивший в должность на прошлой неделе, сообщил, что саммит пройдет в Марокко.



В заявлении не называются другие страны-участницы саммита. В прошлом Израиль называл Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Судан участниками Соглашений Авраама.

