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Глава МИД Израиля примет участие в саммите по соглашениям Авраама в Марокко
02.01.2023 20:20 Евгения Маркова

Глава МИД Израиля примет участие в саммите по соглашениям Авраама в Марокко

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил в понедельник, что в марте планирует принять участие в саммите с коллегами из арабских стран, которые сблизились с Израилем после дипломатической кампании, инициированной США в 2020 году.

Согласно заявлению МИД, Коэн, вступивший в должность на прошлой неделе, сообщил, что саммит пройдет в Марокко.

В заявлении не называются другие страны-участницы саммита. В прошлом Израиль называл Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Судан участниками Соглашений Авраама.
 

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