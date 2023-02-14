



Глава МИД Израиля прибыл в Турцию с официальным визитом

Утром, 14 февраля, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл в Турцию с официальным визитом.



Целью поездки является демонстрация солидарности с турецким народом после недавних разрушительных землетрясений.



Ожидается, что Коэн встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. Также он намерен посетить полевой госпиталь, развернутый Израилем в зоне бедствия.



"Сегодня я прибыл в Турцию, чтобы выразить солидарность с турецким народом. Я встречусь с президентом Турции и с моим коллегой, передам им соболезнования израильского народа в связи с ужасной трагедией, постигшей Турцию", - сказал Коэн.



По его словам, Израиль стоит на стороне Турции в этот трудный час и продолжит помогать ей, в том числе, посредством предоставления гуманитарной помощи.