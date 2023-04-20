



Глава МИД Израиля прибыл с историческим визитом в Туркменистан: детали

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел ряд встреч в Туркменистане в рамках исторического визита.



Он стал первым главой израильского МИД, посетившим страну за 29 лет.



"Я начинаю сегодня исторический визит в Ашхабад. Отношения с Туркменистаном имеют важное и стратегическое значение в рамках нашей дипломатической работы и усилий в области безопасности для укрепления отношений с Центральной Азией. Мы будем продвигать экономическое сотрудничество между нашими странами, в том числе в области здравоохранения и киберзащиты. Открытие посольства Израиля в Ашхабаде является еще одним признаком укрепления отношений между Израилем и Туркменистаном и приурочено к 30-летию установления двусторонних отношений", - сообщил он утром.



שר החוץ אלי כהן נחת באשחבד, בירת טורקמניסטן, והתקבל ע"י סגן שר החוץ במדינה. כהן צפוי להיפגש עם הנשיא בורדימחדוב ויחנוך את מבנה הקבע של שגרירות ישראל - רק 17 ק"מ מהגבול עם איראן@Nov_reuveny pic.twitter.com/cak3i7Oas9 — כאן חדשות (@kann_news) April 19, 2023

מתחיל את הביקור ההיסטורי בטורקמניסטן, בפגישה עם הנשיא ברדימוחמדוב 🇮🇱🇹🇲



דיברנו על חיזוק הקשרים בין המדינות, והנשיא אמר שישקול לפתוח שגרירות בישראל.



טורקמניסטן היא מעצמת אנרגיה השוכנת במיקום אסטרטגי וחולקת גבול עם איראן, וחיזוק היחסים בין המדינות יתרום לביטחון, ליציבות ולכלכלה pic.twitter.com/okzCs8U6Wg — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) April 20, 2023

גאווה לייצג את ישראל, ולראות את ההערכה של מדינות רבות למדינה שלנו.



סיימתי פגישה עם שר החוץ של טורקמניסטן ראשיד מרדוב, שאמר לי שהוא רואה חשיבות רבה בחיזוק הקשר בין המדינות.



שוחחנו על שיתופי פעולה בתחומי הביטחון, האנרגיה, הטכנולוגיה, החקלאות ועוד.



בהמשך היום אפתח שגרירות באשחבד. pic.twitter.com/2tNNgzjuXH — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) April 20, 2023

Визит Коэна стартовал со встречи с президентом Сердаром Бердымухамедовым. Стороны обсудили укрепление связей между двумя странами. Президент Туркменистана сказал, что рассмотрит возможность открытия посольства в Израиле."Туркменистан - энергетический центр, стратегически расположенный и граничащий с Ираном. Укрепление отношений между нашими странами будет способствовать безопасности, стабильности и экономике", - подчеркнул Коэн.Позже он встретился с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым, который сказал, что придает большое значение укреплению связей двух стран."Мы обсудили сотрудничество в безопасности, энергетике, технологиях, сельском хозяйстве и других сферах", - добавил Коэн.По данным израильского внешнеполитического ведомства, в этом году Израиль и Туркменистан отмечают 30 лет со дня установления дипломатических отношений между странами. Решение открыть посольство Израиля было принято около 10 лет назад, и до сих пор оно размещалось во временном помещении.Диппредставительство Израиля в Ашхабаде займет специально построенное для него здание, став третьим постоянным посольством Еврейского Государства в Центральной Азии.