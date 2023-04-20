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Глава МИД Израиля прибыл с историческим визитом в Туркменистан: детали
20.04.2023 14:19 Алина Груднева

Глава МИД Израиля прибыл с историческим визитом в Туркменистан: детали

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел ряд встреч в Туркменистане в рамках исторического визита.

Он стал первым главой израильского МИД, посетившим страну за 29 лет.

"Я начинаю сегодня исторический визит в Ашхабад. Отношения с Туркменистаном имеют важное и стратегическое значение в рамках нашей дипломатической работы и усилий в области безопасности для укрепления отношений с Центральной Азией. Мы будем продвигать экономическое сотрудничество между нашими странами, в том числе в области здравоохранения и киберзащиты. Открытие посольства Израиля в Ашхабаде является еще одним признаком укрепления отношений между Израилем и Туркменистаном и приурочено к 30-летию установления двусторонних отношений", - сообщил он утром.
 


Визит Коэна стартовал со встречи с президентом Сердаром Бердымухамедовым. Стороны обсудили укрепление связей между двумя странами. Президент Туркменистана сказал, что рассмотрит возможность открытия посольства в Израиле.

"Туркменистан - энергетический центр, стратегически расположенный и граничащий с Ираном. Укрепление отношений между нашими странами будет способствовать безопасности, стабильности и экономике", - подчеркнул Коэн.
 
Позже он встретился с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым, который сказал, что придает большое значение укреплению связей двух стран.

"Мы обсудили сотрудничество в безопасности, энергетике, технологиях, сельском хозяйстве и других сферах", - добавил Коэн.
  По данным израильского внешнеполитического ведомства, в этом году Израиль и Туркменистан отмечают 30 лет со дня установления дипломатических отношений между странами. Решение открыть посольство Израиля было принято около 10 лет назад, и до сих пор оно размещалось во временном помещении.

Диппредставительство Израиля в Ашхабаде займет специально построенное для него здание, став третьим постоянным посольством Еврейского Государства в Центральной Азии.

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