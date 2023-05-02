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Глава МИД Израиля посетит Индию: названы сроки
02.05.2023 17:03 Алина Груднева

Глава МИД Израиля посетит Индию: названы сроки

Министр иностранных дел Эли Коэн отправится в Индию на следующей неделе с трехдневным визитом.

Ожидается, что он встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и министром иностранных дел Субрахманьямом Джайшанкаром.

Коэн вылетит в Нью-Дели в понедельник, а его прибытие ожидается во вторник утром.

В среду он направляется в Мумбаи. Возвращение Коэна произойдет в четверг вечером.

Коэн привезет с собой лидеров израильского экономического сектора. Там, как ожидается, он подпишет ряд соглашений, в том числе консульское о привлечении индийских рабочих в Израиль для работы на стройке.


 

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