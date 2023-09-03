



Глава МИД Израиля посетит Бахрейн: что на повестке дня

Министр иностранных дел Эли Коэн отправится 3 сентября с дипломатическим визитом в Королевство Бахрейн.



По данным израильского внешнеполитического ведомства, это будет его первой поездкой.



Коэн планирует встретиться с министром иностранных дел Бахрейна и другими официальными лицами.



Кроме того, он будет участвовать в открытии постоянной резиденции посольства Израиля в Манаме и подпишет меморандумы о взаимопонимании между двумя государствами. Помимо прочего, министр возглавит делегацию на мероприятиях по развитию торговли и инвестиций.