



Глава МИД Израиля посетил Бучу, Гостомель и Бабий Яр

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн во время своего визита в Украину в четверг, 16 февраля, посетил Бучу и Гостомель, а также Бабий Яр в Киеве. Об этом сообщил посол Израиля Михаил Бродский.



Израильский министр посетил территорию церкви, где находилась братская могила с людьми, убитыми российскими оккупантами в первый месяц полномасштабного вторжения в Украину.



В Гостомеле Коэн посетил одну из последних живущих в городе евреек, 82-летнюю Жанетт Бутенко.



Напомним, утром 16 февраля Коэн прибыл в Киев. Это первый визит израильского высокопоставленного чиновника в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.



