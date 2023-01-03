



Глава МИД Израиля переговорил с Лавровым: детали

Сегодня состоялись переговоры министра иностранных дел Израиля Эли Коэна и его российского коллеги Сергея Лаврова.



Как сообщает "Аруц Шева", Лавров поздравил Эли Коэна со вступлением в новую должность.



Кроме этого, министры обсудили различные вопросы, представляющие двусторонний интерес. В частности, Эли Коэн поднял тему российской еврейской общины и количества российских евреев, проживающих в настоящее время в Израиле, и подчеркнул важность обеспечения хороших отношений между двумя странами.