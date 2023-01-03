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Глава МИД Израиля переговорил с Лавровым: детали
03.01.2023 15:21 Ольга Белозерова

Глава МИД Израиля переговорил с Лавровым: детали

Сегодня состоялись переговоры министра иностранных дел Израиля Эли Коэна и его российского коллеги Сергея Лаврова.

Как сообщает "Аруц Шева", Лавров поздравил Эли Коэна со вступлением в новую должность.

Кроме этого, министры обсудили различные вопросы, представляющие двусторонний интерес. В частности, Эли Коэн поднял тему российской еврейской общины и количества российских евреев, проживающих в настоящее время в Израиле, и подчеркнул важность обеспечения хороших отношений между двумя странами.

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