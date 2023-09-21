



Глава МИД Израиля озвучил оптимистичный прогноз о нормализации с Эр-Риядом

Министр иностранных дел Эли Коэн озвучил оптимистичный прогноз относительно соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.



Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-йорке.



"Вполне вероятно, что в первом квартале 2024 года проработка деталей будут завершена. Это займет время, есть пробелы, но есть также и прогресс", - подчеркнул он.



Что примечательно, накануне источники в оборонной сфере спрогнозировали, что процесс будет завершен за полгода.



