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Глава МИД Израиля озвучил оптимистичный прогноз о нормализации с Эр-Риядом
21.09.2023 08:58 Алина Груднева

Глава МИД Израиля озвучил оптимистичный прогноз о нормализации с Эр-Риядом

Министр иностранных дел Эли Коэн озвучил оптимистичный прогноз относительно соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-йорке.

"Вполне вероятно, что в первом квартале 2024 года проработка деталей будут завершена. Это займет время, есть пробелы, но есть также и прогресс", - подчеркнул он.

Что примечательно, накануне источники в оборонной сфере спрогнозировали, что процесс будет завершен за полгода.

 

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