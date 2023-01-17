



Глава МИД Израиля отверг призывы снять санкции с Рамаллы

Министр иностранных дел Эли Коэн во вторник отклонил призыв десятков стран к тому, чтобы Израиль прекратил ограничительные меры, применяемые против Палестинской администрации в связи с настойчивым требованием Рамаллы провести расследование в отношении Еврейского Государства в Международном суде.



Вместо этого Коэн призвал международное сообщество принять меры против палестинского подстрекательства, которое, по его словам, поощряет терроризм.



"Бессмысленные заявления и подписи не помешают нам принимать правильные решения, которые защитят наших граждан и обеспечат наше будущее", — сказал Коэн в заявлении из Давоса, Швейцария, где он присутствует на ежегодном собрании Всемирного экономического форума.



В конце прошлого месяца Генеральная Ассамблея ООН одобрила предложенную палестинцами резолюцию, в которой содержится просьба к Международному суду оценить израильско-палестинский конфликт, израильскую "аннексию" и "правовой статус оккупации".



После того, как резолюция была принята, Израиль ввел ряд санкций против Палестинской администрации и отдельных палестинских официальных лиц.



В письме , опубликованном в понедельник 90 странами, содержится призыв к Израилю немедленно отказаться от карательных мер. Его подписали представители арабских стран и Организации исламского сотрудничества, состоящей из 57 членов, а также 37 других стран, из них 27 европейских, включая Германию, Францию ​​и Италию; а также Япония, Южная Корея, Бразилия, Мексика и Южная Африка.



"Интересы всех стран мира должны заключаться в том, чтобы остановить подстрекательство Палестинской администрации, которая поощряет терроризм и платит террористам, убивающим евреев. Государство Израиль привержено прежде всего безопасности Израиля", — сказал Коэн.