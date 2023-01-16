



Глава МИД Израиля отправляется на экономический форум в Давос

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сегодня вечером отбывает на Всемирный экономический форум в Давосе.



Это будет его первая зарубежная поездка с момента вступления в должность.



По данным израильского внешнеполитического ведомства, Коэн заменит премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Он планирует встретиться с рядом министров иностранных дел и лидеров со всего мира в кулуарах.



Напомним, что форму стартовал 16 января. Это будет первый Всемирный экономический форум в Давосе в классическом формате за три года.

