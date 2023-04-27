



Глава МИД Израиля отправился в Мадрид: что на повестке дня

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отправился в Мадрид с дипломатическим визитом.



Об этом сообщает пресс-служба МИД.



Уточняется, что поездка Коэна происходит в преддверии вступления Испании в должность Председателя Европейского Союза.



"Он встретится со своим коллегой, министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом, чтобы содействовать выдвижению иранской проблемы во главу европейской повестки дня. Также ожидается, что министр иностранных дел Коэн и его испанский коллега обсудят различные вопросы, в том числе последние события на Ближнем Востоке и отношения между Израилем и Европейским Союзом", - сказано в заявлении.



По данным внешнеполитического ведомства, главы МИД также рассмотрят вопрос израильско-испанских двусторонних отношений и путей их углубления, особенно в сферах технологий, кибербезопасности и изменения климата.



"Иран будет в центре внимания моего визита в Испанию. На встречах я подчеркну, что Европа и весь мир должны противостоять Ирану единым и агрессивным фронтом, чтобы предотвратить появление у иранского режима ядерного оружия. Путь к этому лежит через сочетание экономических и политических санкций с реальной военной угрозой. Испания скоро возьмет на себя роль президента Европейского Союза, и в ходе моих переговоров я попрошу, чтобы иранский вопрос получил больший вес в европейских дискуссиях и решениях", - сказал Коэн.



По его словам, он даст понять главе МИД Испании, что Израиль не против гуманитарной поддержки палестинцев, но не согласен на предоставление средств, которые попадут в руки подстрекателей и косвенно поощрят терроризм.



"У Израиля и Испании много общих интересов, и я намерен представить министру иностранных дел Испании пути углубления отношений между нашими странами по вопросам кибербезопасности, финансовых технологий, борьбы с опустыниванием и многого другого", - резюмировал он.

