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Глава МИД Израиля отправился в Чехию: что на повестке дня
03.04.2023 16:51 Алина Груднева

Глава МИД Израиля отправился в Чехию: что на повестке дня

Министр иностранных дел Эли Коэн отправился с дипломатическим визитом в Чехию.

Он выехал в понедельник, 3 апреля.

Ожидается, что Коэн обсудит с высокопоставленными чешскими чиновниками иранский вопрос и продвижение дополнительных санкций против Исламской Республики.

"Европейские страны лучше, чем когда-либо, понимают иранскую угрозу и мобилизуются для противодействия ей. На встречах в Чехии, одного из наших лучших друзей в Европе, который в настоящее время возглавляет Совет управляющих МАГАТЭ, мы обсудим, как остановить попытки Ирана получить ядерное оружие и как дать отпор террористическому оружию, которое тот поставляет", - сказал Коэн.


 

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