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Глава МИД Израиля отправился в Британию: что на повестке дня
21.03.2023 14:38 Алина Груднева

Глава МИД Израиля отправился в Британию: что на повестке дня

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отправился в Великобританию с официальным визитом.

Об этом он сообщил 21 марта.

"Прибыл с важным визитом в Великобританию. Я встречусь со своим коллегой, главой британского МИД Клеверли, для обсуждения путей борьбы с иранской ядерной программой", - сказал Коэн.

По словам главы израильского внешнеполитического ведомства, он возглавляет делегацию финтех-компаний, которая отправилась в Британию для укрепления израильско-британских экономических связей.

"Вместе с министром Клеверли я подпишу соглашение, укрепляющее двусторонние отношения с одним из крупнейших союзников Израиля", - подчеркнул министр.
 

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