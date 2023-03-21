



Глава МИД Израиля отправился в Британию: что на повестке дня

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отправился в Великобританию с официальным визитом.



Об этом он сообщил 21 марта.



"Прибыл с важным визитом в Великобританию. Я встречусь со своим коллегой, главой британского МИД Клеверли, для обсуждения путей борьбы с иранской ядерной программой", - сказал Коэн.



По словам главы израильского внешнеполитического ведомства, он возглавляет делегацию финтех-компаний, которая отправилась в Британию для укрепления израильско-британских экономических связей.



"Вместе с министром Клеверли я подпишу соглашение, укрепляющее двусторонние отношения с одним из крупнейших союзников Израиля", - подчеркнул министр.

