



Глава МИД Израиля осудил позицию ЕС в отношении Израиля

Министр иностранных дел Эли Коэн провел переговоры с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.



По данным пресс-службы МИД, он осудил сравнение, сделанное главой европейской дипломатии, между терактами со стороны палестинцев и антитеррористическими операциями Армии обороны Израиля.



Коэн также раскритиковал участие ЕС в финансировании деятельности палестинских структур, поощряющих подстрекательство к насилию и осуществляющих выплаты семьям террористов.



"Нет места для сравнения или попыток установления фальшивого "равновесия" между израильскими жертвами террора и палестинскими террористами, поддерживаемыми Палестинской администрацией. Вмешательство Европейского Союза во внутреннюю политику Израиля и финансирование палестинских структур, занимающихся подстрекательством и осуществляющих выплаты семьям террористов, должны быть прекращены", - сказал Коэн.



Он подчеркнул, что Евросоюз является соседом и стратегическим партнером Израиля и что Еврейское Государство признает жизненно важные интересы Европы на Ближнем Востоке. Министр подчеркнул, что ЕС должен принять другой подход, основанный на морали и ценностях, который будет приветствоваться Израилем и поможет развитию конструктивного диалога.

